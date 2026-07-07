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07 июля, 10:03

Шоу-бизнес

Умерла британская певица Лорен Беннетт

Фото: Getty Images/Steve Jennings

Британская певица, участница женского поп-коллектива G.R.L. Лорен Беннетт скончалась в возрасте 37 лет. Соответствующая информация опубликована на странице G.R.L. в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей любимой Лорен", – говорится в публикации без уточнения причины смерти.

Беннет родилась 23 июня 1989 года в графстве Кент на юго-востоке Великобритании. Известность она получила после участия в британском телешоу The X Factor, после чего в возрасте 17 лет вошла в состав поп-группы Paradiso Girls.

В 2011 году она выступила в качестве приглашенного исполнителя в песне Party Rock Anthem группы LMFAO, ставшей мировым хитом. Позднее певица присоединилась к группе G.R.L. Она также участвовала в записях песен музыкантов Pitbull и Lil Jon (настоящие имена – Армандо Кристиан Перес и Джонатан Мортимер Смит соответственно. – Прим. ред.).

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