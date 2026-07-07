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07 июля, 09:48

Происшествия

Члены террористической ячейки, готовившие нападения на правоохранителей, задержаны в КБР

Фото: nac.gov.ru

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в Кабардино-Балкарии (КБР) 8 участников террористической ячейки, которые готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Выяснилось, что члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации действовали в Баксанском районе КБР. По данным спецслужб, они готовили нападения на административные здания правоохранителей с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение.

Уточняется, что задержаны не только члены ячейки, но и их лидер. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов нашли и изъяли 10 единиц оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции, медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.

Ранее российские спецслужбы предотвратили теракт на железнодорожной инфраструктуре, который собирался совершить выходец одной из стран Центральной Азии. По предварительным данным, мужчина, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации, готовился совершить поджог на территории транспортного объекта в Ставропольском крае. Сам задержанный признался, что хотел напасть на железнодорожный вокзал в Минеральных Водах.

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