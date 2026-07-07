Почти 25 тыс столичных школьников посетили вузы в рамках предпрофессиональных каникул

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 25 тысяч учащихся предпрофессиональных классов Москвы посетили ведущие вузы и попробовали себя в разных профессиях – от веб-разработки до судмедэкспертизы. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Предпрофессиональные классы – это не просто углубленное изучение предметов, но и возможность попробовать себя в реальном деле. Мы объединяем ресурсы школ, колледжей, работодателей и ведущих столичных университетов. Ребята занимаются с опытными преподавателями, осваивают передовое научное оборудование и перенимают опыт действующих экспертов из разных сфер", – рассказала она.

По ее словам, для старшеклассников уже несколько лет проводятся предпрофессиональные каникулы. На 4 дня они погружаются в студенческую атмосферу и изучают интересующую их сферу, например медиапроизводство, предпринимательство, судебную медицину или веб-разработку.

В этом учебном году прошло 370 таких смен. В них поучаствовали почти 25 тысяч школьников, что на тысячу превышает прошлогодний показатель. Такой формат дает ребятам не только знания, но и помогает определиться с будущей профессией, подчеркнула Ракова.

В МГТУ имени Баумана, РТУ МИРЭА, Московском Политехе и других технических вузах порядка 7 тысяч учеников инженерных классов изучили основы космического полета, технологии геологоразведки, медицинское приборостроение, а также современные научные и производственные методы. Каникулы для будущих инженеров прошли на базе 18 университетов.

Также более 6 тысяч школьников, ориентированных на предпринимательскую деятельность, прошли обучение на площадках 11 вузов, включая НИУ ВШЭ, МГУ имени Ломоносова, РАНХиГС и РЭУ имени Плеханова.

Кроме того, свыше 5 тысяч учащихся развивали свои навыки в сфере информационных технологий – занятия проводились в 13 вузах, среди которых МЭИ, МФТИ, МИЭТ и МТУСИ.

Будущие медики проходили обучение в Сеченовском университете, РНИМУ имени Пирогова, Российском университете медицины, Росбиотехе, РУДН и МГАВМиБ – МВА имени Скрябина.

Примерно 3 тысячи учеников медиаклассов в 10 вузах, в том числе в НИУ ВШЭ, МГУ имени Ломоносова, Институте русского языка имени Пушкина и РГУ имени Косыгина, попробовали себя в продюсировании, сценарном мастерстве, режиссуре, редакторской работе, операторском деле, дизайне, а также в роли ведущих.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичные школьники в этом году показали рекордные результаты на ЕГЭ. Всего экзамен сдали свыше 93 тысяч человек, среди которых – 72 тысячи выпускников 2026 года. По сравнению с прошлым учебным годом число стобалльников выросло в два раза – до 3 175.