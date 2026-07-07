Тело погибшего при восхождении альпиниста спустили с Эльбруса

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели спустили с Эльбруса тело альпиниста из Санкт-Петербурга, который в составе незарегистрированной группы пытался совершить восхождение на горную вершину. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Тело эвакуировали на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе. Работы провели 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

О гибели альпиниста, который находился в составе группы из 10 человек, стало известно 6 июля. Информация об этом поступила от очевидцев.

Предварительно, мужчина почувствовал себя плохо на высоте 5,5 тысячи метров, а затем скончался. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинского исследования. По факту его гибели проводится доследственная проверка.