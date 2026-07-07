Свыше 450 домов отремонтировали в Пресненском районе по программе капремонта

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Свыше 450 домов отремонтировали в Пресненском районе с 2015 года по столичной программе капремонта жилого фонда. Как историческая застройка сохраняет свой уникальный дух, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Эклектика 1912 года

Среди зданий в Пресненском районе, в которых прошел капремонт, – шестиэтажный дом на Садовой-Кудринской улице (дом 23, строение 4). Его построили в 1912 году в стиле эклектики по индивидуальному проекту.

У жилого дома сложной формы есть 3 сквозных проезда. Его фасад выразителен за счет полукруглых эркеров, ниш, фронтонов, руста на главном и торцевом фасадах, филенок с геометрическим узором и венчающего карниза по периметру. При этом торцы дворового фасада завершаются фронтонами.

В 2023 году в здании восстановили исторический фасад и подвал, а также обновили внутридомовые коммуникации. Специалисты применяли современное оборудование и отечественные материалы.

Ремонт проводили поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов. Сначала стены очистили и обработали противогрибковым средством, затем восстановили кирпичную кладку и архитектурный декор. Далее мастера полностью обновили штукатурку и нанесли финишную краску.

Завершающими этапами стали ремонт цоколя и откосов, замена водосточных труб и отливов, приведение в порядок балконов. В подвале отремонтировали стяжку, оштукатурили и покрасили стены и потолок. Кроме того, заменили трубы стояков горячего и холодного водоснабжения.

Модерн 1902 года

Еще один отреставрированный объект – четырехэтажный дом на Большой Грузинской улице (дом 15, строение 2), возведенный в 1902 году в стиле модерн. Нижний этаж отделен от верхней части тянутым профилированным карнизом. По периметру дома расположен венчающий карниз.

Для сохранения первозданной красоты здания разработали специальный проект, учитывающий каждую деталь. Специалисты расчистили и промыли фасад, восстановили выветренные швы и участки кирпичной кладки, обработали места намокания антисептическими и биоцидными составами.

Особое внимание уделили реставрации архитектурных элементов, сформированных структурой кирпичной кладки. После подготовительных работ и восстановления конструктива фасад окрасили в оригинальные цвета – кирпично-красный и сигнальный белый. Также мастера оштукатурили цоколь и покрыли его краской цвета "транспортный серый".

На скатной крыше заменили обрешетку и кровлю, утеплили чердак и обустроили ходовой настил. Все деревянные детали обработали составом, защищающим от огня и биологических повреждений. Также обновили систему центрального отопления и холодного водоснабжения.

По индивидуальному проекту 1965 года

В текущем году проходит ремонт девятиэтажного дома сложной формы на Большой Бронной улице (дом 5), построенного в 1965 году. Его главный фасад выделен углубленными лоджиями с контрастными ограждениями.

В настоящее время в здании ведутся работы по восстановлению фасада и замене инженерных систем. Сначала поверхности очистили от накопившихся загрязнений, затем приступили к ремонту кирпичной кладки и выветренных швов.

Следующий этап – гидрофобизация наружных стен для защиты от осадков. Планируется также отремонтировать цоколь – оштукатурить поверхности и нанести декоративное финишное покрытие. В итоге обустроят новую асфальтобетонную отмостку и заменят отливы. Также в доме обновляют систему электроснабжения.

В комплексе подчеркнули, что региональная программа капремонта жилого фонда соответствует целям и задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Узнать подробнее о нацпроектах РФ и вкладе Москвы можно на специальной странице.

Ранее в Москве завершилась реставрация жилого дома С. В. Мельникова – П. Ф. Емельяновой – Топлениновых, известного как дом Мастера из романа писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Деревянный особняк, расположенный в Мансуровском переулке, является объектом культурного наследия регионального значения.