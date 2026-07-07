ТАСС: под Киевом найдено тело подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако

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Тело женщины, которая подозревается в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источников, погибшая была застрелена. Тело обнаружили 6 июля около 23:00. Женщина покинула Украину 22 марта 2025 года, а вернулась в страну 1 июля.

Кроме того, указали журналисты, по делу о покушении на Ермолаева задержаны сотрудник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и бывший правоохранитель. Другие подробности не приводятся.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня. Пострадали три человека – Ермолаев, его спутница Анна Насобина и 13-летний сын бизнесмена.

Украинские журналисты утверждали, что покушение на предпринимателя могли подготовить представители преступного мира из-за мошеннических кол-центров в Днепре. Однако следователи считают приоритетной версию о причастности к взрыву Службе безопасности Украины (СБУ).

Позднее СМИ писали об установлении личности подозреваемой. Ей стала женщина украинского происхождения, проживающая в Германии. Предполагается, что после преступления она со своими сообщниками уехала в Италию. В отношении нее был выдан международный ордер на арест.