ТАСС: взрыв в Монако связали с разборками из-за мошеннических кол-центров на Украине

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Покушение на предпринимателя, основателя корпорации "Алеф" Вадима Ермолаева, который пострадал при взрыве в Монако, могли подготовить представители преступного мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источника в правоохранительных органах, поводом, предположительно, стали мошеннические кол-центры в Днепре.

Деятельность группы "Алеф" связана со строительством коммерческих объектов в Днепре. Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2023 года ввел персональные санкции сроком на 10 лет в отношении Ермолаева.

Известно, что последний отказался от украинского гражданства и получил кипрский паспорт. СМИ также писали, что его сын – Артур Ермолаев – организовал в Эстонии сеть, которая занималась телефонным мошенничеством. Она нанесла ущерб обычным людям в размере более 100 миллионов евро. Ермолаев-младший сидел в эстонской тюрьме, после чего его депортировали.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел вечером 29 июня. Неизвестный мужчина оставил рюкзак со взрывчатым устройством, которое было начинено металлической дробью и болтами. Известно о трех пострадавших. Один из них – украинский миллионер Ермолаев.



Мужчина получил осколочные ранения и ожоги, его госпитализировали. Спутнице предпринимателя оторвало ноги, она также находится в больнице. Третий человек, о котором ничего не сообщается, получил ожоги и ушибы.

Князь Монако Альбер II осудил произошедшее. Он заявил, что жители княжества потрясены этим событием.