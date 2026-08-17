Эксперт Траутман: сборы ребенка в школу обойдутся в 17–19 тысяч рублей в 2026 году

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Стоимость условного школьного набора для мальчика в России в этом году составит около 17 тысяч рублей, для девочки – примерно 19 тысяч. Об этом РИА Новости заявила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

По ее словам, расчеты основаны на данных Росстата за июнь 2026 года. Канцелярские принадлежности обойдутся родителям чуть более чем в 900 рублей. Набор одежды для мальчиков стоит около 13 тысяч рублей, для девочек – 15 тысяч. Рюкзак в среднем обойдется в 2,7 тысячи рублей.

В набор для мальчика эксперт включила куртку, две пары брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Для девочки набор отличается наличием платья, двух блузок и юбки.

Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии: в среднем 12,3 тысячи рублей для мальчика и 14,9 тысячи рублей для девочки. Также в тройку регионов с самыми недорогими наборами вошли Астраханская и Белгородская области.

Ранее сообщалось, что в конце августа в столице пройдет серия ярмарок "Маркет социальных предпринимателей Москвы". Там будут продавать развивающие пособия для детей, вязаные, деревянные, коллекционные и авторские игрушки. Кроме того, гости смогут приобрести украшения и аксессуары ручной работы, предметы интерьера, керамику, натуральную косметику и сладкие подарки.