Крокодил утащил туриста с пляжа перед отелем в Мексике

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Крокодил напал на 28-летнего туриста и утащил его с пляжа в море на курорте Пуэрто-Вальярта в Мексике. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.

Мужчина отдыхал на пляже перед отелем Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa, когда хищник схватил его и утянул в воду. Останки туриста обнаружили на следующий день в 300 метрах от берега.

Администрация отеля указала, что на территории установлены предупреждающие таблички об опасности нападения крокодилов, а также вывешены красные флаги. Местные службы вели ночное патрулирование пляжа.

"Все это было и остается надлежащим образом организовано", – отметили в пресс-службе отеля.

Ранее крокодил напал на пятилетнюю девочку на побережье Малайзии и утащил ее в море. Инцидент произошел в районе Лахад-Дату провинции Сабах. Девочка в момент нападения играла у воды.

Очевидцы рассказали, что крокодил схватил ребенка и почти мгновенно скрылся. Свидетели не успели предпринять никаких действий.

