06 мая, 11:11

News 12 New Jersey: Бобр напал на 8-летнего мальчика в парке в США

Бобр напал на 8-летнего мальчика в парке в США

Фото: 123RF.com/frankfichtmueller

В американском штате Нью-Джерси 8-летний ребенок пострадал в результате нападения бобра. Об этом сообщает телеканал News 12 New Jersey со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на берегу озера в парке, где мальчик ловил рыбу, когда животное выплыло на берег и напало на него. Ребенок попытался убежать, но споткнулся и упал. Бобр прокусил ему бедро, прежде чем на помощь подоспели взрослые. Пострадавшего госпитализировали.

Правоохранительные органы сообщили, что, вероятно, тот же бобр утром совершил еще несколько нападений на людей в парке. Животное изловили и отправили на экспертизу.

Ранее в Малайзии крокодил напал на 5-летнюю девочку, которая играла у воды. Инцидент произошел в районе Лахад‑Дату провинции Сабах. Очевидцы рассказали, что рептилия схватила ребенка и почти мгновенно скрылась. Свидетели не успели предпринять никаких действий и сразу после случившегося обратились к спасателям.

В Уганде бегемот атаковал лодку с туристами

