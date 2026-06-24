Собянин сообщил об отражении атаки уже шести БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник указал на то, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вооруженные силы Украины начали предпринимать попытки атаковать столицу России в среду, 24 июня. Первый дрон был уничтожен примерно в 04:07 по местному времени. В настоящий момент над городом сбито 6 БПЛА.

В связи с этим были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково. Из-за этого авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

