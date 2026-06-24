Герой России Казымов предложил включить патриотические фильмы в программу уроков

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Патриотические фильмы необходимо включить в программу уроков "Разговоры о важном", заявил Герой России, член партии "Единая Россия" Эдуард Казымов во время обсуждения роли патриотического кино в воспитании молодежи, которое прошло после открытого кинопоказа в Хорошёво-Мнёвниках.

Он отметил, что кино играет большую роль в воспитании молодежи. Например, на него сильно повлияли такие фильмы, как "Офицеры" и "Юнга Северного флота" – в этих картинах рассказывают истории о молодых людях, которые верны своему товариществу и Родине.

Казымов отметил, что в программу можно включить и современные фильмы, например, те, которые были сняты на площадках кинопарка "Москино". Среди предложений – мини-сериал "По зову сердца", в котором рассказывается о подвиге Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

"Таким образом, примерами для школьников станут герои, выросшие на тех же улицах и учившиеся в тех же школах", – подчеркнул Герой России.

Он добавил, что очень важно развивать патриотический кинематограф, однако для этого нужны современные павильоны и натурные площадки, декорации разных эпох и специалисты, которые будут сопровождать съемку на всех этапах. Такая инфраструктура, в частности, формируется в столице в проекте "Москва – город кино".

Одним из его ключевых направлений является развитие кинопарка "Москино", на территории которого построено 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры, таких как "Рейхстаг" и "Брестская крепость".

Мероприятие, в котором принял участие Казымов, прошло в рамках проекта "Кино на пленэре" в сквере Дворца творчества детей и молодежи "Хорошёво". Зрителям показали фильм "Солдатик", который был снят по мотивам биографии Сергея Алешкова.

В годы ВОВ он стал сиротой, а в возрасте 6 лет попал в гвардейский стрелковый полк, с которым в дальнейшем был под Сталинградом. Кроме того, он спас своего названого отца – находясь под обстрелом, он смог позвать на помощь и вместе с другими бойцами откопал заваленный блиндаж, где находился командир полка. Мальчик был удостоен медали "За боевые заслуги", а также считается самым юным сыном полка в истории Великой Отечественной войны.

Посмотреть фильмы можно каждый первый и третий четверг месяца в 19:30 на улице Маршала Тухачевского, доме 20, корпусе 1.

Ранее гендиректор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров указал на то, что для патриотических фильмов и классических произведений необходимо скорректировать систему возрастных ограничений. По его мнению, маркировка должна быть более гибкой, так как дети и подростки, при наличии воспитательного значения, могут понимать сложные произведения искусства.

