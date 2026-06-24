24 июня, 13:15Политика
ВС РФ поразили "Геранями" железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
ВС РФ при помощи беспилотников "Герань" нанесли поражение железнодорожным локомотивам для доставки военных грузов ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов железнодорожной сети, а также повреждения складских помещений и линий электропередачи", – указано в сообщении.
Ведомство уточнило, что железнодорожная инфраструктура была поражена в районе населенного пункта Лозовая.
Кроме того, российские войска поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ. Удары были нанесены оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Ранее российская армия установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Его удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".
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