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ВС РФ при помощи беспилотников "Герань" нанесли поражение железнодорожным локомотивам для доставки военных грузов ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов железнодорожной сети, а также повреждения складских помещений и линий электропередачи", – указано в сообщении.

Ведомство уточнило, что железнодорожная инфраструктура была поражена в районе населенного пункта Лозовая.

Кроме того, российские войска поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ. Удары были нанесены оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Ранее российская армия установила контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Его удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".