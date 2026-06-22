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22 июня, 13:07

Политика

ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила украинские объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и склады горючего, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

К ударам привлекались оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, были поражены места сборки и хранения вражеских беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных, а также иностранных наемников в 142 районах.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ), которое использовалось в интересах украинских военных. Они поразили объект с помощью БПЛА-камикадзе "Герань-2" и "Герань-2 сикер".

До этого Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ возле населенного пункта Маяки в ДНР. Объект был найден на краснолиманском направлении расчетами разведывательных дронов группировки "Запад".

Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в Константиновке в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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