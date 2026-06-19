ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР бомбой ФАБ-3000

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации украинских военных около населенного пункта Маяки в Донецкой Народной Республике (ДНР) с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

Пункт временной дислокации противника обнаружили на краснолиманском направлении расчеты разведывательных дронов группировки "Запад". Атаку провел экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

В результате место дислокации 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось ликвидировать прямым попаданием бомбы. Данный снаряд был оснащен универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в МО.

"В результате прямого попадания уничтожено до 20 боевиков", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в течение недели российские военнослужащие нанесли 7 ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также места, связанные с производством и применением беспилотников. Все они поражены.