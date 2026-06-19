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19 июня, 13:00

Политика

Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ОПК Украины

Фото: mil.ru

Вооруженные силы России в течение недели нанесли семь ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, с 13 по 19 июня были проведены один массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

По данным Минобороны, поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также объекты, связанные с производством и применением беспилотников.

Также в ведомстве сообщили, что за неделю были уничтожены 89 управляемых авиабомб, 8 крылатых ракет "Фламинго", 5 реактивных снарядов HIMARS и 3 909 беспилотников самолетного типа.

С начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотников, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и другие боевые бронированные машины, а также другая военная техника.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украину ждут более мощные ответные удары России, комментируя масштабную атаку БПЛА на Москву и Московскую область за последние два года, которая произошла 18 июня.

По его словам, действия Киева приведут к противодействию и применению более жестких мер и более мощного оружия, а основные усилия ВС РФ должны быть направлены на приближение победы. Глава МИД Сергей Лавров также подтвердил, что Москва в ответ на атаки будет наносить удары по целям на Украине.

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