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08 августа, 09:13

Происшествия

Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Тюменской области"

Самосвал снес надземный пешеходный переход на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Авария произошла на 297-м километре дороги. После столкновения конструкция перехода упала на проезжую часть и задела "Газель", полностью перекрыв все полосы движения. В результате ДТП никто не пострадал.

"Водитель "Вольво" пояснил, что кузов открылся самопроизвольно во время движения", – говорится в сообщении.

Для легковых автомобилей организовали проезд по обочине, грузовики направляли по автодороге Курган – Тюмень. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и специалисты ФКУ "Уралуправтодор".

В настоящее время восстановительные работы завершены и движение запущено в обоих направлениях.

Ранее в Омске на перекрестке улиц Масленникова и Карла Маркса 64-летний водитель LADA Granta, имеющий 48 лет стажа за рулем, не справился с управлением и вылетел на островок безопасности и наехал на группу пешеходов. В результате аварии пострадали семь человек, двое из них находятся в реанимации, у остальных диагностированы переломы.

Сам автомобилист также госпитализирован. По предварительным данным, причиной инцидента могли стать проблемы с сердцем у водителя, следов алкоголя в его крови не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.

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