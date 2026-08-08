Овечкин по окончании игровой карьеры вернется в Москву

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Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин после окончания игровой карьеры вернется в Москву. Об этом он рассказал ТАСС.

"У меня там родные и близкие", – подчеркнул спортсмен.

В июле Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" на один сезон. Его зарплата составит 1 миллион долларов, подписной бонус – 3,25 миллиона, еще 4,75 миллиона он получит за количество проведенных игр.

Овечкин выступает за клуб с сезона-2005/2006, за это время трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз – лучшим снайпером, а в 2018 году привел "Вашингтон" к единственному в истории клуба Кубку Стэнли.

