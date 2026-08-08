Некоторые рейсы в Шарм-эш-Шейх из Внуково отменены по инициативе перевозчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые рейсы в египетский Шарм-эш-Шейх из московского аэропорта Внуково на 8 августа отменены по решению авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там добавили, что, несмотря на действующие в районе авиагавани ограничения на использование воздушного пространства, обстановка в аэропорту спокойная.

Уточняется, что отменен один рейс на вылет в Шарм-эш-Шейх и еще один на прилет в Москву. Кроме того, из-за действующих ограничений зафиксированы задержки вылетов на 15–30 минут. В аэропорту отметили, что с 14:30 по московскому времени воздушная гавань принимает и выпускает самолеты штатно.

Ранее в аэропорту Шереметьево две пассажирки опоздали на посадку и решили догнать самолет, выйдя в зону дополнительных режимных ограничений. Их задержали сотрудники авиагавани и передали сотрудникам ФСБ. Правоохранители принимают меры законного реагирования.