Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 17:19

Транспорт

Некоторые рейсы в Шарм-эш-Шейх из Внуково отменены по инициативе перевозчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые рейсы в египетский Шарм-эш-Шейх из московского аэропорта Внуково на 8 августа отменены по решению авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там добавили, что, несмотря на действующие в районе авиагавани ограничения на использование воздушного пространства, обстановка в аэропорту спокойная.

Уточняется, что отменен один рейс на вылет в Шарм-эш-Шейх и еще один на прилет в Москву. Кроме того, из-за действующих ограничений зафиксированы задержки вылетов на 15–30 минут. В аэропорту отметили, что с 14:30 по московскому времени воздушная гавань принимает и выпускает самолеты штатно.

Ранее в аэропорту Шереметьево две пассажирки опоздали на посадку и решили догнать самолет, выйдя в зону дополнительных режимных ограничений. Их задержали сотрудники авиагавани и передали сотрудникам ФСБ. Правоохранители принимают меры законного реагирования.

Аэропорт Внуково скорректировал расписание из-за грозы и усиления ветра

Читайте также


транспортгород

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика