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04 августа, 16:23

Транспорт

Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском возобновится с 16 августа

Фото: depositphotos/Shebeko

Прямые рейсы между Москвой и сирийской столицей Дамаском возобновятся с 16 августа, их будет осуществлять авиакомпания Syrian Airlines. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Уточняется, что забронировать билеты будет возможно на сайте компании или в мобильном приложении.

При этом Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта арабской республики отметило, что рейсы между двумя столицами будут регулярными. Там добавили, что решение было принято в рамках налаживания авиасообщения между Сирией и РФ. Оно было приостановлено в декабре 2024 года из-за политической ситуации в арабской стране.

Ранее Минтранс РФ сообщил о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Ираком. Отмечается, что первый рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways из Багдада прибыл в аэропорт Внуково 4 августа. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку возобновятся с 4 октября

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