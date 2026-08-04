Певец Сергей Жуков зарегистрировал товарный знак "18 мне уже"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

ООО "Руки вверх", учредителем которого является певец Сергей Жуков, зарегистрировало товарный знак "18 мне уже". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительные права на бренд будут действовать до марта 2035 года. Товарный знак позволит заниматься организацией мероприятий и концертов, а также использовать его в деятельности ресторанов и кафе.

Уточняется, что выручка ООО "Руки вверх" в прошлом году выросла в 2 раза, достигнув 13,7 миллиона рублей. При этом в 2024-м данный показатель был на уровне 6,9 миллиона рублей. Прибыль компании увеличилась с 4,3 до 4,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Жуков планирует открыть собственное производство мясных продуктов и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид. Производство, рассчитанное на выпуск 3 тонн продукции в сутки, предлагалось начать в подмосковном городе Лосино-Петровском.

