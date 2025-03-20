"Коммерсант": солист группы "Руки вверх!" Жуков запустит производство говядины су-вид

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Бывший солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков собирается открыть собственное производство мясных продуктов и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Производство, рассчитанное на выпуск трех тонн продукции в сутки, будет расположено в подмосковном городе Лосино-Петровском. Планируется, что работать оно начнет в ближайшие месяцы, а поставки будут осуществляться в рестораны и продуктовые сети.

При этом весь проект развивается через ООО "Митмитмит-М", созданное в октябре 2024 года.

В декабре прошлого года Жуков заявлял о планах выпускать напитки под брендом "Руки вверх". Товарный знак был зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг № 32. Это позволяет производить и продавать от имени бренда питьевую воду, газировку, фруктовые и овощные соки, пиво, сидр, напитки со вкусами кофе и чая, смузи и энергетики.

Кроме того, компания Жукова зарегистрировала товарный знак "Руки вверх beauty". По словам PR-директора исполнителя Петра Шекшеева, под этим брендом должна была выпускаться уходовая косметика.

