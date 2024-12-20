Компания певца Жукова планирует выпускать напитки под брендом "Руки вверх"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Компания певца Сергея Жукова "Руки вверх" планирует выпускать под одноименным брендом пиво, соки и газировку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующие документы.

По информации Федерального института промышленной собственности (ФИПС), товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг № 32. Это позволяет производить и продавать от имени бренда питьевую воду, газировку, фруктовые и овощные соки, пиво, сидр, напитки со вкусами кофе и чая, смузи и энергетики.

Кроме того, компания Жукова зарегистрировала товарный знак "Руки вверх beauty". По словам PR-директора исполнителя Петра Шекшеева, под этим брендом будет выпускаться уходовая косметика.

Ранее заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим.ред.) подал заявки на регистрацию бренда "Я русский". Под товарным знаком планировалось производить и продавать алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности.

Однако общероссийское движение "Ветераны России" обратилось к главе Роспатента Юрию Зубову и попросило не регистрировать товарный знак. Там объяснили, что бренд затрагивает не только правовые аспекты, но и важные для каждого россиянина ценности.

Помимо этого, общественное движение "Зов народа" обратилось к депутатам Госдумы с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, который запрещал бы регистрировать и использовать названия наций на товарах в дискредитирующем контексте.