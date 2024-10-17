"Ветераны России" потребовали отказать Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общероссийское движение "Ветераны России" направило обращение к главе Роспатента Юрию Зубову с просьбой не регистрировать товарный знак "Я русский" на имя заслуженного артиста РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России", – попросила организация.

Представители движения уточнили, что регистрация товарного знака с таким названием может привести к коммерциализации понятий, которые являются ключевыми для национальной идентичности и культурного наследия России.

"Ветераны России" подчеркнули, что патриотизм – это не бизнес-инструмент, и национальная идентичность не должна становиться источником прибыли.

Ранее руководитель пресс-службы певца Антон Коробков-Землянский рассказал, что Shaman решил зарегистрировать товарный знак "Я русский" для защиты бренда. Решение было принято в связи с тем, что на маркетплейсах появилось множество второсортных товаров, не имеющих отношения к артисту.

Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский" в Роспатент. Первый знак может быть использован для производства и продажи алкогольных напитков, второй, возможно, – для производства и продажи ароматизаторов воздуха, уходовой и декоративной косметики, ладана и приборов для сексуальной активности.

Под брендом можно будет производить научное и музыкальное оборудование, а также организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.