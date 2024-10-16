Shaman решил зарегистрировать товарный знак "Я русский" для защиты личного бренда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) решил зарегистрировать товарный знак "Я русский" для защиты бренда, которым стала его песня, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы певца Антон Коробков-Землянский.

Он объяснил, что на маркетплейсах появилось множество второсортных товаров, не имеющих отношения к артисту.

"В адрес артиста поступает немало запросов – выпускать ту или иную продукцию с названием или строчками из его песен. Маркетплейсы забиты всяким низкокачественным ширпотребом с изображением артиста. Люди покупают, думая, что раз написано Shaman, то и товар будет столь же высокого качества, как и их любимые песни. На деле оказывается, что это контрафакт, к которому артист не имеет никакого отношения", – добавил представитель певца.

По его словам, говорить о том, какую продукцию собирается выпускать Shaman, пока рано. Он заметил, что пока музыкант сосредоточен на своей творческой карьере и большом гастрольном туре "Победа!", в рамках которого планирует дать свыше 100 выступлений по всей стране, включая новые регионы.

Ранее стало известно, что Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский" в Роспатент.

Согласно данным Роспатента, товарные знаки поданы для регистрации по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18, 29–33, 35, 38, 41, 42 и 43. Это позволяет использовать первый товарный знак для производства и продажи алкогольных напитков.

Второй товарный знак, возможно, будет использован для производства и продажи ароматизаторов воздуха, уходовой и декоративной косметики, ладана и приборов для сексуальной активности.

Под брендом можно будет производить научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством. Бренд позволит организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.