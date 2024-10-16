Певец Shaman подал заявки на регистрацию бренда "Я русский"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский" в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщает Агентство "Москва".

Согласно данным Роспатента, товарные знаки поданы для регистрации по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18, 29–33, 35, 38, 41, 42 и 43. Это позволяет использовать первый товарный знак для производства и продажи алкогольных напитков.

Второй товарный знак, возможно, будет использован для производства и продажи ароматизаторов воздуха, уходовой и декоративной косметики, ладана и приборов для сексуальной активности.

Под брендом можно будет производить научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством. Бренд позволит организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.

Ранее Shaman развелся со своей женой Еленой Мартыновой спустя восемь лет совместной жизни. Брак был расторгнут 13 октября 2024 года в Москве. Певец отметил, что из-за графика работы и уровня занятости у супругов не осталось времени на "нормальную личную жизнь".

Как рассказал артист, это решение было совместным.