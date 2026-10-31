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Временные ограничения введены в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как уточнило ведомство, Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. На фоне этого возможны корректировки в расписании.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры введены и в аэропорту Внуково. Гавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее Российский союз туриндустрии напомнил, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.

