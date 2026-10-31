Движение на внешней стороне 27 км МКАД восстановили

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Автомобилисты вновь могут свободно проезжать по внешней стороне МКАД, перед съездом № 28. Движение на 27-м километре трассы восстановлено, сообщили в столичном Дептрансе.

На этом участке произошло столкновение двух автомобилей. На месте работали оперативные службы, из-за аварии проезд был затруднен на протяжении 2,3 километра.

Ранее в Альметьевском районе Татарстана произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей на железнодорожном переезде. По предварительным данным, водитель ГАЗ не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с Hyundai, после чего произошло лобовое столкновение с Volkswagen, Geely, Kia и Renault.

В результате аварии пострадали пять человек, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

