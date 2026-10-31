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31 октября, 15:14

Политика

В посольстве РФ в Варшаве заявили о штатной работе дипмиссии на фоне протестов

Фото: poland.mid.ru

Посольство России в Варшаве работает в штатном режиме, обстановка возле дипмиссии остается спокойной на фоне протестов оппозиции у здания Конституционного суда (КС) Польши. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

Вместе с тем дипломаты намеренно воздерживаются от комментариев относительно кризиса вокруг Конституционного суда, пояснив, что любые заявления "могут быть восприняты как вмешательство во внутренние дела государства".

Здание российского посольства расположено на улице Бельведерской, примерно в 900 метрах от Конституционного суда на аллее Шуха, где проходят акции протеста. Движение транспорта по проспекту ограничено, у здания суда дежурят крупные наряды полиции.

Конфликт вокруг Конституционного суда Польши обострился в Варшаве 30 октября. К зданию пришли протестующие, некоторые из которых попытались попасть внутрь.

Протесты связаны с конфликтом вокруг руководства учреждения. На официальной странице КС в соцсетях заявили о вероятном незаконном захвате сайта учреждения. Авторы публикации написали, что Богдан Свенчковский продолжает занимать пост председателя, а Анну Корвин-Петровскую не признают судьей. Участников происходящего обвинили в попытке государственного переворота.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий принял решение провести экстренную встречу с участием всех политических сил и парламентариев. Он призвал силовиков покинуть территорию суда.

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