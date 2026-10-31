Собянин: московские школьники завоевали четыре золотые медали на олимпиаде по географии

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники завоевали четыре золотые медали на первой Международной молодежной олимпиаде по географии, а сборная России заняла первое место в командном зачете. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Золотыми медалистами стали одиннадцатиклассники Сергей Дудин из Школы ЦПМ, Юлия Зайцева из школы № 1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника, Михаил Перунов из школы "Летово" и Бекболат Тулигенов из Университетской гимназии МГУ. Дудин также стал абсолютным победителем соревнования.

Всего российская сборная получила шесть медалей. В состязании участвовали 11 команд из стран БРИКС и других государств, включая Тунис, Сербию и Индию. В составе российской команды было шесть человек, четверо из них представляли московские школы.

"Поздравляю ребят с такими результатами! Новых знаний и побед!" – написал Собянин.

Олимпиаду организовали по инициативе министерства просвещения России и Русского географического общества. Соревнование стало частью подготовки школьников к официальной олимпиаде по географии.

Собянин напомнил, что в финале Всероссийской олимпиады школьников прошлого года Дудин и Перунов стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии, а Зайцева и Тулигенов получили дипломы призеров. Кроме того, в июне московские школьники в составе сборной России завоевали четыре золотые медали на второй Открытой международной географической олимпиаде.

Подготовка столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее Собянин сообщил, что четыре московские школьницы завоевали медали на международной экологической олимпиаде, прошедшей в Сириусе. Российская сборная получила одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, а также третий год подряд заняла первое место в командном зачете. Всего Россию представляли пять участников.

