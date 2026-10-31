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31 октября, 19:43

Транспорт

На ряде улиц в центре Москвы сняли ограничения на движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В центре Москвы открыли движение на Боровицкой площади и на Тверской улице по направлению в центр, сообщает столичный Дептранс в мессенджер МАХ.

Также ограничения сняли на Большом Каменном мосту по направлению в центр.

Ранее движение временно закрывали. Помимо этого, до 20 декабря ограничили движение по одной полосе съезда с Третьего транспортного кольца в 1-й Сетуньский проезд. Ограничения действуют в районе дома 8 и связаны с реконструкцией инженерных сетей.

Кроме того, на Волоколамском шоссе нет движения по одной полосе до 1 октября 2027 года из-за строительных работ. Ограничение действует на участке от дома 23 по Большому Волоколамскому проезду до дома 22, корпуса 2 по Волоколамскому шоссе.

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