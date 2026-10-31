Новый пригородный маршрут запустят от метро "Медведково" до Мытищ 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 7 ноября от метро "Медведково" до ЖК "Белый Град" в Мытищах начнет курсировать новый пригородный маршрут 1503 проекта "Москва – область". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Стоимость поездки составит от 71 до 92 рублей при оплате картой "Тройка" и от 76 до 97 рублей при оплате банковской картой. Прикладывать карту необходимо дважды – при входе и выходе из автобуса. Карта "Стрелка" на маршруте работать не будет.

MAX/"Дептранс. Оперативно"

Пассажиры смогут пользоваться абонементами "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 и 365 дней. Они позволят сэкономить до 60% в год, а также предоставят право на бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы. Для учащихся предусмотрен льготный проезд по карте москвича с абонементами на 30 или 90 дней.

Бесплатно ездить смогут льготные категории граждан по карте москвича или карте жителя Московской области. Это также касается жителей Подмосковья младше 60 лет, имеющих право на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если карта Московской области не срабатывает, ее нужно перекодировать в МФЦ на территории региона.

При оплате разовых поездок картой "Тройка" или банковской картой скидки на пересадки действовать не будут, поэтому пассажирам рекомендуют выбирать абонемент "Единый" зоны "Пригород".

Приобрести и пополнить карту "Тройка" можно в кассах и автоматах Московского метрополитена, а также онлайн через приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

С 31 октября от метро "Медведково" запустили три пригородных маршрута проекта "Москва – область". Автобусы № 1170 и 1197 будут ходить в Мытищи, а № 1412 – в Перловку. Стоимость поездки будет зависеть от расстояния и составит от 71 до 100 рублей при оплате картой "Тройка" и от 76 до 105 рублей при оплате банковской картой.

