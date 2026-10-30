Движение поездов МЦД-3 изменится в ночь на 1 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и поездов третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится в ночь с 31 октября на 1 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Это связано с ремонтом в рамках модернизации инфраструктуры ОЖД на железнодорожной станции Ховрино. Часть поездов МЦД-3, курсирующих на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково, отменят на всем маршруте следования.

Интервалы движения местами увеличат до 20 минут. Это также коснется и промежутка между составами, которые идут из Москвы в область в утренние часы – с 06:00 до 07:00. Там интервал увеличится до одного часа.

Кроме того, на участке Москва – Конаково ГРЭС – Москва отменят часть пригородных поездов на всем маршруте. Некоторые составы проследуют по укороченному маршруту, остальные отправятся по измененному расписанию. Поезда, которые едут со станции Химки в сторону Москвы, не будут останавливаться на пунктах Левобережная, Ховрино и Грачевская.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 скорректируют график движения поездов 1, 4, 8, 14 и 15 ноября из-за капитального ремонта путевой инфраструктуры станции Царицыно специалистами ОАО "РЖД". На Курском направлении в отдельные периоды интервалы между поездами увеличатся до 25 минут.

Пассажирам рекомендуют пользоваться составами, следующими по третьему и четвертому путям с остановками на станциях Подольск, Остафьево и Царицыно. Кроме того, у части поездов изменится список остановок, а некоторые составы будут курсировать по укороченным маршрутам – до станций Курская или Покровское и обратно.