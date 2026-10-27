Движение пригородных поездов изменится в Мосузле на время праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение пригородных электропоездов Московской железной дороги (МЖД) скорректируют в предпраздничные и праздничные дни ноября в связи с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

В частности, 3 ноября поезда будут курсировать по расписанию вторника, 4 ноября – воскресенья, а 5 ноября – понедельника. Изменения связаны с переносом выходных дней и прогнозируемым изменением пассажиропотока.

Совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) также скорректированы дни курсирования некоторых экспрессов.

На Горьковском направлении экспресс № 7089/7090 Площадь трех вокзалов – Владимир отправится 3 ноября. Поезда № 7085/7086 Площадь трех вокзалов – Владимир и № 7077/7078 Площадь трех вокзалов – Петушки будут курсировать 5 ноября.

На Казанском направлении поезда № 7140 Москва – Раменское и № 7050 Москва – Рязань-2 отправятся 3 ноября. Экспрессы № 7084 Москва – Рязань-1 и № 7085 в обратном направлении будут работать 4 ноября.

На Киевском направлении экспрессы № 7007/7008 Москва – Калуга-1 и № 7023/7024 в обратном направлении выйдут на линии 3 ноября. Поезда № 7005/7006 и № 7025/7026 сообщением Москва – Калуга-1 будут курсировать 3 и 4 ноября.

На Курском направлении экспрессы № 7041 Москва – Тула-1 и № 7040 в обратном направлении будут работать 3 и 4 ноября. Поезд № 7157 Москва – Серпухов отправится 3 ноября.

На Павелецком направлении два экспресса № 7301/7303 и № 7302/7304 сообщением Москва – Венев – Узловая-1 будут курсировать 3 и 5 ноября.

На Ярославском направлении экспрессы № 7011 Александров-1 – Москва и № 7012 в обратном направлении, а также пара поездов № 7021 и № 7022 останутся в расписании 3 ноября. На участке Киржач – Александров-1 пригородные поезда № 6439 и № 6450 в обратном направлении будут перевозить пассажиров 4 и 5 ноября.

Кроме того, внесены корректировки в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Калугой-1 и Узловой, Тулой, Ферзиково, Износками, Темкино, а также между Рославлем и Брянском, Смоленском. Изменения коснутся участков между Курском и Кшенью, Ливнами и участка Дятьково – Фаянсовая.

МЖД призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что пригородные поезда ЦППК перешли на зимнее расписание с 25 октября. Уточняется, что на некоторых участках сократились интервалы, пересадки стали удобнее, а также у части поездов изменилось время отправления. Помимо этого, летние "дачные" поезда были убраны из расписания.

