22 октября, 12:10Транспорт
Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменилось до 29 октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электрички Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-2 и поезда между Тулой и Москвой, курсируют по измененному расписанию до 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.
Корректировки связаны с укладкой новых путей на участке Шульгино – Тарусская. Там в последней декаде октября уложат 10 километров бесстыковых путей. Работы пройдут 22–24 и 26–29 октября.
Ранее сообщалось, что поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перейдут на зимний график работы с 25 октября. Им назначат дополнительные рейсы и остановки.
Кроме того, некоторым составам изменят время отправления, а на отдельных участках сократят интервалы.
Пригородные поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 25 октября