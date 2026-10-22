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22 октября, 12:10

Транспорт

Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменилось до 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электрички Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-2 и поезда между Тулой и Москвой, курсируют по измененному расписанию до 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Корректировки связаны с укладкой новых путей на участке Шульгино – Тарусская. Там в последней декаде октября уложат 10 километров бесстыковых путей. Работы пройдут 22–24 и 26–29 октября.

Ранее сообщалось, что поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перейдут на зимний график работы с 25 октября. Им назначат дополнительные рейсы и остановки.

Кроме того, некоторым составам изменят время отправления, а на отдельных участках сократят интервалы.

Пригородные поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 25 октября

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