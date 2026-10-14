14 октября, 10:26Транспорт
Пассажиры задержали электрички на Ярославском направлении МЖД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Утром 14 октября несколько пригородных поездов, следовавших в сторону Москвы, опоздали из-за действий пассажиров, которые удерживали автоматические двери в электричке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.
По данным компании, инцидент произошел в поезде № 6813, следовавшем по маршруту Фрязино – Москва. Из-за удерживания дверей другие электрички Ярославского направления отправились с отклонением от расписания.
В настоящее время Московская железная дорога принимает меры, чтобы вернуть движение поездов к обычному графику.
Ранее из-за дождя столичный Дептранс рекомендовал москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта. Водителей предупредили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, где загруженность достигла четырех баллов.
Одновременно городские службы усилили контроль за водоотведением – бригады Мосводостока следят за состоянием водоприемных колодцев, очищают решетки от мусора и листвы и проверяют участки, где может скапливаться вода.