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14 октября, 13:49

Транспорт

МЖД подготовила 165 единиц снегоуборочной техники к зиме

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Московская железная дорога сформировала парк машин для борьбы со снегопадами в предстоящий зимний сезон, сообщила пресс-служба РЖД.

Специалисты подготовили 68 снегоуборочных и 37 пневмоочистительных машин, а также 17 самоходных снегоуборочных поездов.

Для поддержания техники в рабочем состоянии на протяжении зимы сформировали специальные комплексные бригады. Кроме того, подготовили постоянный резерв топлива, смазочных материалов, запасных частей и агрегатов.

Отдельное внимание уделили модернизации оборудования. 42 снегоуборочные машины оснащают видеокамерами и мониторами, которые позволяют автоматизировать управление очисткой путей. Данные о работе оборудования и результаты диагностики выводятся на один экран. Благодаря этому для обслуживания машины достаточно двух человек вместо трех.

Также в Москве завершается подготовка коммерческого автобусного парка к зимнему сезону. Четыре перевозчика обслуживают в столице более 1,1 тысячи автобусов на 139 маршрутах в разных округах города. В рамках сезонного обслуживания специалисты проверяют техническое состояние машин, отопление, электросистемы, аккумуляторы и климатическое оборудование, а при необходимости ремонтируют обогреватели.

Водителей инструктируют по безопасному вождению в холодную погоду, а на территориях автопарков оборудуют места для уборки снега и закупают противогололедные реагенты.

"Новости дня": в Москве проходит масштабная подготовка к зиме

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