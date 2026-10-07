В Дмитровском районе проходит тренировка коммунальных служб перед зимой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Дмитровском районе Москвы проходит очередная тренировка городских служб, в рамках которой специалисты отрабатывают взаимодействие при работе в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

В мероприятии участвуют коммунальные и инженерные компании, подразделения пожарно-спасательного гарнизона, управляющие и другие специализированные организации. Их совместная работа направлена на отработку слаженных действий в соответствии с установленными регламентами.

Для тренировки задействуют коммунальную, специализированную инженерную и пожарно-спасательную технику, а также персонал организаций и предприятий городского хозяйства.

Подобные мероприятия регулярно проводят во всех административных округах Москвы. Их проведение предусмотрено действующими нормативными правовыми актами в сфере жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства, а также пожарной безопасности.

При этом тренировка не повлияет на обеспечение потребителей коммунальными ресурсами, их подача продолжится в штатном режиме.

Ранее коммунальную технику Москвы подготовили к работе в осенне-зимний период. Специалисты провели техническое обслуживание машин, текущий ремонт и устранили выявленные неисправности.

Перед наступлением холодов технику переведут на зимний режим, а используемые только в этот сезон снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и снегоплавильные установки расконсервируют. Перед первыми заморозками машины также оборудуют распределителями противогололедных материалов.