Фото: Getty Images/VCG

Капитал основателя Nvidia Дженсена Хуанга приблизился к 144 миллиардам долларов после резкого роста стоимости акций компании. Менее чем за сутки его состояние увеличилось почти на 34 миллиарда долларов, сообщил журнал Forbes.

В процентном выражении прирост капитала предпринимателя превысил 30%. По данным издания, скачок произошел после восстановления Хуанга в должности генерального директора Nvidia.

В рейтинге миллиардеров Forbes бизнесмен теперь занимает 13-е место. Ранее на фоне скандала он опускался на 18-ю строчку, потеряв более четверти своего состояния.

12 ноября Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров. Это произошло на фоне скандала вокруг его отношений с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно принял решение вернуть Хуанга на посты генерального директора и президента компании. При этом восстановление его в должности произошло без согласования с высшим руководством компании.