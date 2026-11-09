Nvidia начала расследование в отношении главы компании Хуанга из-за шпионажа

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Совет директоров американской технологической корпорации Nvidia инициировал независимое расследование в отношении генерального директора компании Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения о том, что он мог стать объектом внимания иностранной разведки, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в окружении Хуанга был обнаружен информатор китайской разведки. При этом в Nvidia подчеркнули, что у корпорации нет оснований полагать, что была скомпрометирована конфиденциальная информация или нарушена национальная безопасность США.

По данным портала Axios, Хуанг в электронном письме признался в романтических отношениях с подозреваемой. Он заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия и осознает, что не справился с поставленными перед ним обязанностями.

"Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям. Моему поведению нет оправдания", – говорится в письме сотрудникам компании.

Несмотря на внутреннее расследование, Хуанг намерен продолжить работу на посту генерального директора. Как заявил глава пресс-службы компании Джон Риццо, "сегодняшние новости не замедлят развитие Nvidia", а сам Дженсен полон решимости продолжать руководить компанией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы собирают разведывательные сведения о России и Китае, а они также ведут аналогичную деятельность в отношении Вашингтона, однако он не считает это поводом для тревоги.

Трамп привел в пример разговор с неназванным собеседником, который сообщил ему о шпионаже со стороны Китая. Американский лидер ответил, что США также следят за другими государствами, причем, по его утверждению, делают это эффективнее.