Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:59

Происшествия

Nvidia начала расследование в отношении главы компании Хуанга из-за шпионажа

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Совет директоров американской технологической корпорации Nvidia инициировал независимое расследование в отношении генерального директора компании Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения о том, что он мог стать объектом внимания иностранной разведки, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в окружении Хуанга был обнаружен информатор китайской разведки. При этом в Nvidia подчеркнули, что у корпорации нет оснований полагать, что была скомпрометирована конфиденциальная информация или нарушена национальная безопасность США.

По данным портала Axios, Хуанг в электронном письме признался в романтических отношениях с подозреваемой. Он заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия и осознает, что не справился с поставленными перед ним обязанностями.

"Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям. Моему поведению нет оправдания", – говорится в письме сотрудникам компании.

Несмотря на внутреннее расследование, Хуанг намерен продолжить работу на посту генерального директора. Как заявил глава пресс-службы компании Джон Риццо, "сегодняшние новости не замедлят развитие Nvidia", а сам Дженсен полон решимости продолжать руководить компанией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы собирают разведывательные сведения о России и Китае, а они также ведут аналогичную деятельность в отношении Вашингтона, однако он не считает это поводом для тревоги.

Трамп привел в пример разговор с неназванным собеседником, который сообщил ему о шпионаже со стороны Китая. Американский лидер ответил, что США также следят за другими государствами, причем, по его утверждению, делают это эффективнее.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика