Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на юго-востоке столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

Авария произошла на Сормовской улице. Столкнулись грузовая машина и автомобиль ВАЗ, в котором находились пострадавшие. Обоих госпитализировали в городские больницы.

Ранее в Челябинской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Вечером 7 ноября мужчина 1998 года рождения за рулем "ВАЗ-21101" наехал на трех 17-летних юношей, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

По данным региональной Госавтоинспекции, все пострадавшие получили травмы, а освидетельствование подтвердило опьянение водителя. В отношении него возбудили административные дела, при оформлении аварии он мешал полицейским и оказывал сопротивление.