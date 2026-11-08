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08 ноября, 20:26

Город

Число погибших в ДТП на МКАД за год снизилось на 41%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество погибших в авариях на МКАД за январь – октябрь 2026 года сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться благодаря комплексу мер по повышению безопасности движения, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в МАХ.

Особую опасность на скоростных магистралях представляют вторичные ДТП. Они происходят, когда после аварии или поломки автомобиль остается на проезжей части, а следующие за ним водители не успевают заметить препятствие из-за высокой скорости или невнимательности.

Это может привести к новым столкновениям. В ведомстве напомнили, что после происшествия важно как можно быстрее переместить машину в безопасное место, а водителям – не отвлекаться от дороги.

Для снижения аварийности ЦОДД использует более 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации, которые распознают 67 видов нарушений. В местах их установки число аварий сокращается до 30%. Еще более 880 интеллектуальных камер с видеоаналитикой фиксируют 15 типов инцидентов. Это позволяет быстрее выявлять опасные ситуации и реагировать на них, предотвращая вторичные ДТП.

Кроме того, в Москве проводят работы по переразметке дорог, чтобы уменьшить количество конфликтных точек и сделать маневры автомобилистов более предсказуемыми. На места аварий также выезжает дорожный патруль ЦОДД, который оказывает помощь водителям.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем следить за безопасностью на дорогах. Такого результата удалось достичь благодаря комплексному подходу ЦОДД и тесному сотрудничеству с Госавтоинспекцией. Все эти меры реализуются в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в Москве из-за заморозков предупредили водителей о рисках на дорогах. В пресс-службе комитета городского хозяйства сообщили, что автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не следует выезжать на личном автомобиле на летней резине, так как это повышает риск ДТП.

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