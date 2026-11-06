Московских водителей призвали быть внимательными из-за заморозков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Автомобилистам в Москве необходимо быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за заморозков, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что, по прогнозу синоптиков, после 22:00 в пятницу, 6 ноября, температура воздуха в городе опустится ниже 0.

Ранее в столичном Дептрансе водителей призвали не передвигаться по городу на летних шинах. Тем, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, советовали сделать это в ближайшее время. Альтернативой личному автомобилю для водителей назвали городской транспорт.

Помимо этого, в Гидрометцентре предупреждали, что ночью 7 ноября в Москве ожидается от 3 до 1 градуса ниже 0, а в Подмосковье – от 6 до 1 градуса ниже 0. На фоне облачности с прояснениями местами возможен небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.



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