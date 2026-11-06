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06 ноября, 19:15

Происшествия

Массажист из Москвы пойдет под суд за сексуальное насилие над клиенткой

Фото: depositphotos/belchonock

Сотрудник массажного салона на проспекте Вернадского предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над клиенткой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, 3 сентября 2026 года мужчина, применяя силу и подавляя волю клиентки к сопротивлению, подверг ее сексуальному насилию. После произошедшего потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", его арестовали. Как утверждают в СК, следствие располагает всеми доказательствами вины фигуранта. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Ранее в Тюмени мужчине вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки. Следствие установило, что он также использовал ребенка для изготовления порнографических материалов.

Угрожая насилием, мужчина требовал от потерпевшей присылать ему через мессенджер фото и видео интимного характера; она отправила ему не менее 10 видео и 10 фотографий. Кроме того, он знал о наличии у него ВИЧ-инфекции и заразил девочку.

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