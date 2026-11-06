Мерц провел телефонный разговор с Трампом

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Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в ночь на 6 ноября. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

По словам представителя кабмина, среди тем беседы были в том числе контакты американской стороны с Россией. Он отметил, что правительство ФРГ проинформировано о переговорах американской администрации, добавив, что канцлер "вовлечен в соображения американского президента".

При этом Корнелиус не уточнил, прошел ли разговор Мерца и Трампа до или после встречи американского лидера со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Кроме того, он заявил, что Берлин участвует в согласовании позиций по Украине, в том числе в формате "евротройки" – Германия, Франция и Великобритания.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон и Киев рассматривают возможность участия Великобритании, Франции и Германии в предстоящих переговорах по Украине в качестве представителей Европы. Однако инициатива вызывает разногласия внутри Европы – некоторые опасаются, что участие только трех крупных государств отодвинет остальные страны на второй план.