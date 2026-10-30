FT: США предложили привлечь Германию, Францию и Британию к переговорам по Украине

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Вашингтон и Киев рассматривают возможность участия Великобритании, Франции и Германии в предстоящих переговорах по Украине в качестве представителей Европы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

По информации четырех европейских дипломатов, речь идет о формате "Е3", объединяющем три страны. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже договорились с украинской стороной о том, что эта группа станет инструментом европейского представительства.

При этом инициатива вызывает разногласия внутри Европы – некоторые опасаются, что участие только трех крупных государств отодвинет остальные страны на второй план.

Один из дипломатов отметил, что европейские стороны пока намерены придерживаться формата "Е3". Однако, если начнутся серьезные переговоры по отношениям Украины с Евросоюзом и снятию санкций, к процессу придется привлечь европейские институты. По его словам, участникам еще предстоит найти подходящий механизм для этого.

Отмечается, что Европа пока не может в полной мере преобразовать свой экономический и политический вес в дипломатическое влияние и фактически остается за пределами переговорного процесса. Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что, прежде чем обсуждать кандидатуру представителя, европейским странам необходимо добиться места за столом переговоров.

По его словам, Владимир Путин не заинтересован в их участии и предпочитает вести диалог с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы поставить президента Украины Владимира Зеленского в сложное положение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на переговорах по Украине вряд ли нужны представители ЕС, чья позиция направлена на разжигание войны. По его словам, такие участники не нужны ни России, ни США.

Песков также подчеркнул, что Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта, а не за временную остановку боевых действий. Он отметил, что переговоры сами по себе не означают прекращения огня, поскольку России необходимо полноценное мирное решение, которое не сводится к временной паузе и не должно быть обычной сделкой.