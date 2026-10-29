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На переговорах по Украине вряд ли нужны такие участники от Евросоюза, чья позиция провокационна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС "Вести".

Телеканал Euronews ранее сообщал, что ЕС под контролем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовит делегацию для переговоров с Россией для того, чтобы "спасти Киев от капитуляции".

По словам представителя Кремля, у подобных представителей объединения позиция "направлена на разжигание войны". Такие участники не нужны не только России, но и Соединенным Штатам, добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию конфликта в трехстороннем формате. Среди ключевых тем он назвал гарантии безопасности для России и Украины после достижения окончательных мирных договоренностей.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия в ближайшее время определит состав делегации для переговоров. По его словам, основные участники намечены, однако окончательный список пока не утвержден.

