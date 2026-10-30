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РИА Новости: суд Аргентины начал расследование по факту побега Болсонару в США

В Аргентине расследуют обстоятельства бегства Болсонару в США – СМИ

Фото: Getty Images/NurPhoto/Tuane Fernandes

Суд в Аргентине поручил выяснить обстоятельства проезда бывшего кандидата в президенты Бразилии Флавио Болсонару через страну перед его отъездом в США. Поводом стали обращения представителей бразильской оппозиции, поступившие в федеральный суд Буэнос-Айреса, сообщили РИА Новости судебные источники.

С заявлениями выступили председатель Рабочей партии Габриэль Солано и депутат Эстебан Паулон. Они попросили проверить возможную причастность представителей администрации президента Аргентины Хавьера Милея к выезду Болсонару из страны.

Судья Мария Эухения Капучетти распорядилась провести проверку обстоятельств пересечения аргентинской территории бывшим кандидатом в президенты Бразилии. По словам источников агентства, в рамках разбирательства запрошены записи с камер видеонаблюдения в районе аэропорта, а также отчеты министерства иностранных дел.

В обращениях утверждалось, что представители аргентинской администрации могли сопровождать Болсонару во время его выезда из страны. Эти сведения предстоит проверить в ходе предварительных следственных действий.

Ранее сообщалось, что Болсонару покинул Бразилию, несмотря на решение судьи Верховного суда Александра ди Морайса, обязавшего его сдать паспорта в рамках расследования дела об отмывании денег. После пересечения границы с Аргентиной он направился в США. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что бывший кандидат находится на территории Штатов.

Президентские выборы в Бразилии прошли 25 октября. По итогам обработки протоколов, победу на них одержал действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Он набрал 51,75% голосов. Болсонару получил 48,25%.

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