30 октября, 08:10Транспорт
Столичных водителей предупредили о раннем вечернем разъезде 30 октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вечерний разъезд в Москве 30 октября начнется раньше из-за короткого рабочего дня. После 16:00 ожидается интенсивное движение, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Загруженность дорог может возникнуть в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.
"Чтобы вечером доехать быстрее, выбирайте городской транспорт или выезжайте на авто после 19:00", – рекомендовали в департаменте.
Ранее водителей предупредили об ограничении движения на боковом проезде Московского скоростного диаметра в районе дома 11 по Станционной улице. С 2 ноября 2026 по 30 апреля 2027 года по ночам будет недоступна одна полоса из-за проведения строительных работ.
Выход № 1 на станции метро "Планерная" будет закрыт с 30 октября до 4 ноября