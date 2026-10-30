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30 октября, 10:58

Культура

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени ректора ВГИК Малышева

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Уточняется, что орден Малышев получил за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее глава государства подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову. Этим же указом председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин награжден орденом "За доблестный труд". В то же время советник Российской академии наук (РАН) Геннадий Романенко получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

До этого ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени были удостоены ведущие Первого канала Елена Малышева и Екатерина Андреева. Награду они получили за заслуги в сфере СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

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